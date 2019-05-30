Altın Bebek dostu çalışması

Anne sütü ve emzirmenin önemini vurgulandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’nın yürütüldüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda sosyal aktivitelerle birlikte bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağlayan iller arasında başarı sağlayanların ise ‘Altın Bebek Dostu İl’ ödülü aldığı kaydedildi. Yozgat’ın da ‘Altın Bebek Dostu İl’ olabilmek için eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.