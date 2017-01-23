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Akılcı ilaç önemli!

23 Ocak 2017 Pazartesi 06:04
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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik ‘Akılcı antibiyotik kullanımı’ eğitimi verildi. Eğitimde, ilaç kullanımında hekim tavsiyesinin önemine dikkat çekilirken, antibiyotiklerin pek çok gerekçeden ötürü daha dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Akılcı ilaç önemli!
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Koordinatörlüğü tarafından 16-27 Ocak tarihleri arasında aile hekimlerine yönelik ‘Akılcı antibiyotik kullanımı’ konulu eğitim programı düzenlendi. 
Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Köse tarafından verilen eğitimde, tüm dünyada olduğu gibi akılcı ilaç kullanımının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.
Köse, ülkemizde Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda Akılcı İlaç Kullanımı Programı’nın (AİK) yürütüldüğünü hatırlattı.
Bu kapsamda akılcı ilaç kullanımı ulusal eylem planı 2014-2017’nin hazırlanarak, uygulamaya konulduğunu hatırlatan Köse, şunları aktardı: 
“Söz konusu eylem planı doğrultusunda ilimizde akılcı ilaç koordinatörlüğü kuruldu. Bu kapsamda önemli hedef kitlelerinden olan aile hekimlerine yönelik 16-27 Ocak tarihleri arasında eğitim programı planlandı” dedi. 
Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda verilen eğitimlere ilave olarak aile hekimlerine dağıtılması planlanan hızlı tanı kitlelerinin kullanımı konusunda Akılcı İlaç Koordinatörlüğünce farklı eğitimlerin planlandığı bildirildi. 

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