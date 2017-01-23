Akılcı ilaç önemli!

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Koordinatörlüğü tarafından 16-27 Ocak tarihleri arasında aile hekimlerine yönelik ‘Akılcı antibiyotik kullanımı’ konulu eğitim programı düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Köse tarafından verilen eğitimde, tüm dünyada olduğu gibi akılcı ilaç kullanımının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Köse, ülkemizde Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda Akılcı İlaç Kullanımı Programı’nın (AİK) yürütüldüğünü hatırlattı.

Bu kapsamda akılcı ilaç kullanımı ulusal eylem planı 2014-2017’nin hazırlanarak, uygulamaya konulduğunu hatırlatan Köse, şunları aktardı:

“Söz konusu eylem planı doğrultusunda ilimizde akılcı ilaç koordinatörlüğü kuruldu. Bu kapsamda önemli hedef kitlelerinden olan aile hekimlerine yönelik 16-27 Ocak tarihleri arasında eğitim programı planlandı” dedi.