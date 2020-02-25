Akdağmadeni’nde kan bağışı

Kızılay İç Anadolu Bölgesi Kan Toplama Merkezi tarafından Kaymakamlık önünde başlatılan kan bağış kampanyasında konuşlandırılan otobüste Akdağmadeni’nden bağışçılar bekleniyor. Kan bağışı sırasında bağışta bulunan kişilerin kan değerlerinin kontrol edilerek, bulaşıcı hastalıklarla ilgili tahlilleri yapılarak, hastalık durumunda bağışçıya dönüldüğü bildirildi. 'Kan ver, hayat bul' kampanyası kapsamında 24 şubat 28 şubat tarihleri arasında kaymakamlık önünde bağışçılardan kan alacak olan Kızılay yetkilileri tüm Akdağmadeni halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.