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Akciğer zarı kanserinde olumlu gelişme

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi akademisyenleri ile ABD'li ve Japon bilim insanlarından oluşan ekip, 5 yıl süren çalışma sonunda ‘BLM+/-‘ adlı gen mutasyonu olanlarda asbest temasıyla akciğer zarı kanserinin gelişme riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:49
Akciğer zarı kanserinde olumlu gelişme

Araştırma Yozgat’ta da yapıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Güntülü Ak ve Prof. Dr. Muzaffer Metintaş ile Uzm. Dr. Muhittin Akarsu'nun da yer aldığı ekip, akraba olan veya olmayan akciğer zarı kanseri hastalarıyla ilgili 5 yıl önce gen açılımı çalışması başlattı. Türk bilim insanları, araştırmada Hawai Kanser Merkezi, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü ve Japonya Hyogo Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümünden bilim insanları ile çalıştı. Uzmanlar, insanlarda asbest temasıyla ortaya çıkan akciğer zarı kanserine hangi genetik yatkınlığın yol açtığını araştırdı. Çalışmayı tamamlayan ekip, bu kanser türüne yakalananlarda ‘BLM+/-‘ adlı gende mutasyon, anormallik olmasının hastalığa genetik yatkınlık sağladığı sonucuna ulaştı. Akciğer zarı kanseri tanı ve tedavisinde kolaylık sağlayacağı belirtilen keşif, ABD Ulusal Bilimler Akademisinin resmi bilim dergisi PNAS'de yayımlandı. Prof. Dr. Metintaş, ‘’Türkiye'de bazı bölgelerde, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Sivas, Yozgat, Tokat,  Diyarbakır, Elazığ, kısmen Konya, Antalya, Hatay, Denizli ve diğer bazı illerin kırsal alanında hastalık beklenenden sık görülüyor. 379 köyde asbest teması devam ediyor. Türkiye için yılda bin 100 civarında yeni mezotelyoma olgusu çıktığı tespit edildi. Söz konusu köylerde asbest karışımlı toprak, köy evlerinde sıva ve badana için kullanılmış. Bu toprağın kullanıldığı köy evlerinde yaşayanlar mezotelyoma hastalığı yönünden daha fazla risk taşıyor’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akciğer Zarı Kanserinde Olumlu Gelişme
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