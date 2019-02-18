6 doktor veda etti

Tayin döneminde tayinlerinin çıkması sebebi ile ilçeden ayrılacak olan Uz. Dr. Veysel Ürün, Dr. Semanur İcik, Dr. Sedat Toçu, Dr. Nuriye Akti, Dr. Türkan Akdoğan, Dr. Sema Kef için hastanede veda partisi düzenlendi. Doktorlara, hastaneye ve ilçeye verdikleri hizmetleri için teşekkür edildi. Bundan sonraki hayatlarında başarılarının artarak devam etmesini temennisinde bulunuldu.