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Parlak ailesinin mutlu günü

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde gerçekleştirilen düğün töreni ile hayatını birleştiren Doktor Fatma Aksoy ve Doktor Mehmet Parlak çiftinin nikah şahitliklerini AYM Başkanı Prof.Dr.Zühtü Arslan, Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Akif Karaaslan yaptı.

Parlak ailesinin mutlu günü

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde gerçekleştirilen düğün töreni ile hayatını birleştiren Doktor Fatma Aksoy ve Doktor Mehmet Parlak çiftinin nikah şahitliklerini AYM Başkanı Prof.Dr.Zühtü Arslan, Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Akif Karaaslan yaptı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:00
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Parlak ailesinin mutlu günü

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde gerçekleştirilen düğün töreni ile hayatını birleştiren Doktor Fatma Aksoy ve Doktor Mehmet Parlak çiftinin nikah şahitliklerini Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Zühtü Arslan yaptı. 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Osman Parlak ve Handan Parlak çiftinin oğulları Mehmet Parlak ile Ahmet Mithat ve Halise Aksoy çiftinin kızları Fatma Aksoy ile evlendi. Sorgun’da gerçekleştirilen düğün töreni önemli isimleri bir araya getirdi.
12 Temmuz Çarşamba günü Adana’nın Çukurova İlçesi’nde kına gecesi ile başlayan düğün töreni 14 Temmuz Cumartesi günü Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde devam etti. Mevlid programının ardından Safa Sorgun Termal Otel’de gerçekleşen düğün töreninde Fatma ve Mehmet Parlak çiftinin nikah şahitliklerini Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Akif Karaaslan yaptı. 
Düğün törenine katılan hemşerimiz AYM Başkanı Zühtü Arslan, genç çifti tebrik ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi. Düğün töreni müzik-eğlence programı ile devam etti.
Biz de İleri Gazetesi olarak Fatma ve Mehmet Parlak çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

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