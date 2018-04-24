Özışık ailesinin mutlu günü

Görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştiren genç çifti bu anlamlı günde kalabalık bir davetli topluluğu yalnız bırakmadı.

Yozgat’ın genç iş adamlarından Furkan ile Sabahat Özışık’ın hayatlarını birleştirdiği düğün töreni kına gecesi ile başladı. Hamamcıoğlu Camii’nde okutulan mevlidin ardından 21 Nisan Cumartesi günü Yimpaş AVM Düğün Salonu’nda tören gerçekleşti.

Düğün töreninde TRT sanatçılarından Umut Sülünoğlu-Uğur Önür ile orkestrası sahne aldı. Başarılı sanatçılar, bir birinden doyumsuz türküleri ile düğün törenine renk kattılar.

Özışık ve Bacanlı ailelerini bir ömür boyu akraba kılacak düğün törenine çok sayıda katılım oldu. Genç çiftin düğün töreni siyasetçi, bürokrat, işadamı, esnaf camiasından çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi.

Furkan-Sabahat Özışık çiftinin nikahlarını Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan kıydı. Arslan, genç çifte bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu. Nikah töreninin ardından pasta kesen genç çift, gece yarısına kadar süren müzik ziyafeti ile gönüllerince eğlendi.

Biz de İleri Gazetesi olarak genç çiftlere bir ömür mutluluk dileriz.