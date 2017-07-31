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Mermertaş erkekliğe adım attı!

Günaydın Yozgat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Mermertaş’ın oğlu Tuğberk erkekliğe ilk adımı attı.

Mermertaş erkekliğe adım attı!

Günaydın Yozgat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Mermertaş’ın oğlu Tuğberk erkekliğe ilk adımı attı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:00
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Mermertaş erkekliğe adım attı!

Ayşe ve Çetin Mermertaş çiftinin oğlu Tuğberk görkemli bir sünnet töreni ile erkekliğe adımını atmış oldu.
Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen sünnet törenine Mermertaş ailesinin dost ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda katılım oldu.
Geç saatlere kadar süren törende davetliler gönüllerince eğlendi. Çetin Mermertaş konuklarıyla yakından ilgilenirken, Tuğberk gecenin ilk oyununu oynayan isim oldu. Tuğberk, geceye harmandalı oynayarak başlarken, heyecanı ve mutluluğu gözlerine yansıdı. 
Müzik eşliğinde gece boyunca oyun oynayan davetliler, Mermertaş ailesine çocuklarının damatlıklarını da görmeleri için temennide bulundular.

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