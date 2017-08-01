Kahramanın mutlu günü

Ağabeyi Beytullah Yeşilay 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi hainlere karşı mücadele ederken şehit, kendisi de aynı gece gazi olan Şakir Yeşilay, Cumartesi günü nişanlısı Merve Yeşilay ile evlendi.

Düğün töreni Saraykent İlçesi Lalazer Düğün Salonu’nda yapıldı. Hacıbekir ve Türkan Yeşilay çiftinin kahraman oğulları Şakir ve eşi Merve için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine Yeşilay ve Yalçınkaya ailelerinin yakınlarının yanı sıra Saraykentli vatandaşlar katıldı. Genç çiftin mutlulukları gözlerine yansırken, bu anlamlı günde ilçe kaymakamı ve belediye başkanı ile yöneticiler de katılarak bu özel günde kahramanı yalnız bırakmadılar.

Hayatlarını bir ömür boyu ayrılmamak üzere birleştiren Şakir ve Merve Yeşilay çiftine biz de İleri Gazetesi ailesi olarak mutluluklar diliyoruz.