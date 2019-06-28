Ertuğrul Hoca'ya sürpriz

Ertuğrul Kapusuzoğlu'na sevenleri ve arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Yozgat kültürüne önemli katkılar sunan, birçok kitabı bulunan, eğitimci kimliğiyle de tanınan Ertuğrul Kapusuzoğlu için Festival Kafe'de doğum günü kutlama etkinliği gerçekleşti.

Arkadaşları ve sevenlerinin sürpriziyle 63'ncü yaşını kutlayan Kapusuzoğlu tüm sevenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

