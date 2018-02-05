Erkekli ailesinin mutlu günü

Kızının büyüyüp, gelinlik giymesinin mutluğunu Yimpaş AVM Salonundaki törenle dostlarıyla birlikte yaşayan Mehmet Erkekli ve ailesi, her aile büyüğü gibi kızlarının kendi yuvasına gitmesinin hüznünü hissetti.

Erkekli-Karadeniz ailelerinin evlatları Rabia-Şaban çiftinin nikah şahitliğini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte yaptı.

Nikah töreni sonrasında Milletvekili Başer, çiftin evlilik cüzdanını geline vermeyi tercih etti. Nikah sonrasında, sazlar çalındı, davetlilerin bir bölümü oyunlar oynayıp, halaylar çekerek genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

İLERİ Gazetesi ailesi olarak, Erkekli ve Karadeniz ailelerini tebrik ediyor, genç çiftlere sağlıklı, yaşam boyu mutluluklar diliyoruz.

