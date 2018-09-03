Destici şahitleri oldu

Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Çıtak’ın kardeşi, Halime ve merhum Mehmet Rıza Çıtak çiftinin oğulları Kemal ile, Esengül-Hasan Doğan çiftinin kızları Hediye, düzenlenen düğün töreniyle mutluluğa yelken açtı.

Sedefler Düğün Salonunda gerçekleşen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftelerin nikahlarını Belediye Başkanı Kazım Arslan kıydı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise nikah şahitliği yaptı. Gençlere bir ömür mutluluk dileyen Mustafa Destici, beş çocuk önerisinde bulunarak, çiftin evlilik cüzdanını gelin Hediye Çıtak’a verdi. Genç çiftler nikah merasiminin ardından eş, dost ve akrabalarıyla geç saatlere kadar eğlenerek, en mutlu günlerinin tadını çıkardı. Biz de İleri Gazetesi olarak çiftlere bir ömür mutluluk diliyoruz.

