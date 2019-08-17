Daştan ailesinin mutlu günü

Düğün töreni Akdağmadeni ilçesinde yapıldı. Elmalık Mevkiindeki kır düğününe çok sayıda seçkin davetli topluluğu katıldı. Genç çiftlerin nikah şahitliğini TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, Belekçehan Beldesi Belediye Başkanı Şahin Arısoy yaptı. Milletvekili Bozdağ, genç çiftleri tebrik edip, ömür boyu sağlıklı, mutlu yıllar temennisinde bulunup, evlilik cüzdanını ise geline teslim etti. İleri Gazetesi olarak Daştan ve Bek aileleri tebrik eder, genç çiftlere hayat boyu mutluluklar dileriz.