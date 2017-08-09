Allah mesut etsin!

Yimpaş Düğün Salonu’nda yapılan kına gecesine çok sayıda vatandaş katılırken, bu anlamlı gecede eski bakanlardan Lutfullah Kayalar da genç çifti yalnız bırakmadı.

Kına gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Seda ve Ahmet Doğan çiftinin mutluluklarının gözlerine yansıdığı kına gecesinde Mustafa Bacanlı’yı, Seher Vakti Spor ekibinden arkadaşları da yalnız bırakmadı. Müzik ve eğlence programı ile devam eden kına gecesi 12 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'a Ankara İncek Mahallesi, Yonat Sokak, Turgut Özal Bulvarı, No: 5 İncek'de yapılacak düğünle taçlanacak.

Hayatlarını bir ömür boyu birleştiren genç çifte biz de İleri Gazetesi ailesi olarak mutluluklar diliyoruz.