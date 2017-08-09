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Allah mesut etsin!

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzmanlarından Mustafa Bacanlı ve Fatma Bacanlı’nın biricik kızları Seda, Necibe ve Erol Doğan’ın oğulları Ahmet ile evlendi.

Allah mesut etsin!

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzmanlarından Mustafa Bacanlı ve Fatma Bacanlı’nın biricik kızları Seda, Necibe ve Erol Doğan’ın oğulları Ahmet ile evlendi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
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Allah mesut etsin!

Yimpaş Düğün Salonu’nda yapılan kına gecesine çok sayıda vatandaş katılırken, bu anlamlı gecede eski bakanlardan Lutfullah Kayalar da genç çifti yalnız bırakmadı. 
Kına gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Seda ve Ahmet Doğan çiftinin mutluluklarının gözlerine yansıdığı kına gecesinde Mustafa Bacanlı’yı, Seher Vakti Spor ekibinden arkadaşları da yalnız bırakmadı. Müzik ve eğlence programı ile devam eden kına gecesi  12 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'a Ankara İncek Mahallesi, Yonat Sokak, Turgut Özal Bulvarı, No: 5 İncek'de yapılacak düğünle taçlanacak. 
Hayatlarını bir ömür boyu birleştiren genç çifte biz de İleri Gazetesi ailesi olarak mutluluklar diliyoruz. 

Son Güncelleme: 09.08.2017 10:38
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