Lezzetin yeni adresi

Sahipliğini Murat Aydın’ın yaptığı Yozgat Steak House, Yeni Şehir Hastanesi karşısında hizmete girdi. Özellikle et türü yemeklerle hizmet veren yeni restoran, tüm Yozgat’a hitap eden konsepti ve yeni iç tasarımı ile dikkat çekiyor.

Duyarlar May Life Apartmanında hizmet veren et lokantasında organik sabah kahvaltısı, farklı tatlı lezzetleri ile yoğurt, süt, tere yağı gibi şarküteri ürünlerinin de bulunduğunu belirten Murat Aydın;

“Yıllarca kasap ve mandıra hizmetleri verdik. Altın Kasap ismi ile faaliyet yürüttük. Yeni restoranımızda et türü yemeklerinin tamamı bulunuyor. Kebap, tandır, döner, iskender yemeklerimiz var. Kilo ile et de lezzet ve fiyat avantajımıza güveniyoruz. Hem pişmiş he mde çiğ etin yanı sıra tere yağı, koyun, manda yoğurdu, süt, çökelek gibi taze ürünlerimizde bulunuyor. Köy tavuğu ihtiyacı olanlara temizlenmiş köy tavuğu da temin ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 500 metre kare alan üzerine kurulu olan Yozgat Steak House’nin, modern fiziki yapısının yanı sıra sabah kahvaltısı ve farklı tatlı lezzetleri de sunduğunu kaydeden Aydın, ailenin yanı sıra toplu yemekler için de yeterli fiziki ortama sahip olduklarını söyledi.