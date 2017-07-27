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Lezzetin yeni adresi

Yozgat’ta restoran sektörü her geçen gün yeni isim ve tecrübelerle gelişiyor. Restoran sektörünün yeni ismi bu kez de yıllardır kasap ve mandıracılık hizmetleri ile tanınan Murat Aydın oldu.

Lezzetin yeni adresi

Yozgat’ta restoran sektörü her geçen gün yeni isim ve tecrübelerle gelişiyor. Restoran sektörünün yeni ismi bu kez de yıllardır kasap ve mandıracılık hizmetleri ile tanınan Murat Aydın oldu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
27 Temmuz 2017 Perşembe 07:07
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Lezzetin yeni adresi

Sahipliğini Murat Aydın’ın yaptığı Yozgat Steak House, Yeni Şehir Hastanesi karşısında hizmete girdi. Özellikle et türü yemeklerle hizmet veren yeni restoran, tüm Yozgat’a hitap eden konsepti ve yeni iç tasarımı ile dikkat çekiyor. 
Duyarlar May Life Apartmanında hizmet veren et lokantasında organik sabah kahvaltısı, farklı tatlı lezzetleri ile yoğurt, süt, tere yağı gibi şarküteri ürünlerinin de bulunduğunu belirten Murat Aydın; 
“Yıllarca kasap ve mandıra hizmetleri verdik. Altın Kasap ismi ile faaliyet yürüttük. Yeni restoranımızda et türü yemeklerinin tamamı bulunuyor. Kebap, tandır, döner, iskender yemeklerimiz var. Kilo ile et de lezzet ve fiyat avantajımıza güveniyoruz. Hem pişmiş he mde çiğ etin yanı sıra tere yağı, koyun, manda yoğurdu, süt, çökelek gibi taze ürünlerimizde bulunuyor. Köy tavuğu ihtiyacı olanlara temizlenmiş köy tavuğu da temin ediyoruz” dedi. 
Yaklaşık 500 metre kare alan üzerine kurulu olan Yozgat Steak House’nin, modern fiziki yapısının yanı sıra sabah kahvaltısı ve farklı tatlı lezzetleri de sunduğunu kaydeden Aydın, ailenin yanı sıra toplu yemekler için de yeterli fiziki ortama sahip olduklarını söyledi. 

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