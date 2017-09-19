50 yıldır tandır kebabı yapıyor!

Yozgat’ın yöresel yemeklerinden olan ve Mehmet Keven’in marifetli ellerinden çıkan tandır kebabına Yozgatlılar olduğu kadar şehre gelen misafirlerde büyük ilgi gösteriyor.

İşini yarım asırdır severek ve büyük bir titizlikle yaptığını söyleyen 74 yaşındaki tandır kebabı ustası Mehmet Keven, “Yozgat’ın yöresel lezzetini müşterilerime sunmak için yıllarca uğraştım. Tandır kebabını büyük bir itina ile yapıyorum. Yaptığım tandır kebabını kendim tatmadan müşterilerime tattırmıyorum” dedi.

Tandır kebabının yapılışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Keven, “Şişlere asılı etler taş ocakta iki taraftan yanan ateş sayesinde 35-40 dakikada pişiyor. Tandır kebabını sadece tuz kullanarak pişiriyoruz. Tandır kebabını doğal meradan özenle seçilen kuzu etiyle yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Mesleğini ustası olan dayısından öğrendiği belirten Keven, tandır kebabının başka illerde de yapıldığını ancak Yozgat kültürüne özgü bir yemek olduğunu vurguladı. Keven, “Yozgat’a gelen misafirlerimiz, Yozgat’ın yöresel damak tatlarından birisi olan tandır kebabını tatmadan gitmez. Benim müşterilerimin çoğunluğu Yozgat dışından. Yozgat’a geldiklerinde hepsi buraya uğrar ve kebap yemeden gitmezler” ifadelerine yer verdi.

Sabah saat 09.30’da kebap pişirmeye başladıklarını söyleyen Keven, pişirme işlemine öğleden sonra 14.30’da son verdiklerini dile getirdi. Günde yaklaşık 30 kilo kadar tandır kebabı sattıklarını da hatırlatan Keven, domates, biber ve kuru soğan ile bütünleşen tandır kebabının porsiyonunu 21 liradan sattıklarını söyledi.

