Yozgatspor kaza yaptı

Önceki gün akşam kulüp binasından şehre inmek isteyen Yozgatsporlu oyuncular Volkan, Nizamettin, Yunus Emre ve kulüp personeli Sergen Yeşilkayalı ile Hasan Yeşilkayalı kulüp aracı ile şehir merkezine inerken Esentepe mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle önce orta refüjde bulunan ağaca ardından da karşı yola geçtiler. Kulüp aracı ağır hasar görürken, araç içerisinde bulunan Yozgatsporlu oyuncular Volkan, Nizamettin, Yunus Emre ve kulüp personeli Sergen Yeşilkayalı ile Hasan Yeşilkayalı yaralandılar. Yaralılar ambulans ile Yozgat Şehir Hastenesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.





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