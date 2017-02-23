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Yozgatspor kaza yaptı

23 Şubat 2017 Perşembe 06:36
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın bazı oyuncuları ile kulüp personeli trafik kazası yaptı.

Yozgatspor kaza yaptı
Önceki gün akşam kulüp binasından şehre inmek isteyen Yozgatsporlu oyuncular Volkan, Nizamettin, Yunus Emre ve kulüp personeli Sergen Yeşilkayalı ile Hasan Yeşilkayalı kulüp aracı ile şehir merkezine inerken Esentepe mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle önce orta refüjde bulunan ağaca ardından da karşı yola geçtiler. Kulüp aracı ağır hasar görürken, araç içerisinde bulunan Yozgatsporlu oyuncular Volkan, Nizamettin, Yunus Emre ve kulüp personeli Sergen Yeşilkayalı ile Hasan Yeşilkayalı yaralandılar. Yaralılar ambulans ile Yozgat Şehir Hastenesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

KIRIKKALE TARAFTARINDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Önceki gün kırmızı siyahlı ekibin yaptığı trafik kazasını sosyal medyadan öğrenen Türk metal Kırıkkalespor taraftarı kendi Facebook hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladılar. Geçmiş olsun komşu başlığıyla yayınladıkları mesajlarında ‘’Dün gece saatlerinde içinde Yozgatsporlu oyuncuların bulunduğu aracın gizli buzlanma sonucu kontrolden çıktığını ve kaza yaptığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız yaralanan futbolculara ve malzemecilere acil şifalar diliyoruz! Aramız Bozuk Kanımız Değil!’’ dediler. 
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