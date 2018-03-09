Yozgatlı gençlere davet

Vodafone tarafından yapılan duyuruda Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi 14-26 yaş arasındaki Yozgatlı gençlerin de yarışmaya katılabileceğini ve başarı gösterenlerin single albüm çıkarma şansı yakalayacağı belirtildi. Yarışmaya Tarık Sezer, Gökhan Türkmen ve Simge gibi müzik dünyasının ünlü isimlerinin de destek verdiği, Şubat başından bu yana kadar ise 2 bine yakın başvuru alındığı, son başvuru tarihinin 12 Mart olduğu ifade edildi.