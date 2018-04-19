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YENi ARAŞTIRMALAR PEŞiNDE

YOZGATLI Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya ‘Ayakta Kalan Köy Odaları’ adlı kitabını tamamlamasının ardından yeni araştırmalara yelken açtı.

YENi ARAŞTIRMALAR PEŞiNDE

YOZGATLI Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya ‘Ayakta Kalan Köy Odaları’ adlı kitabını tamamlamasının ardından yeni araştırmalara yelken açtı.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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YENi ARAŞTIRMALAR PEŞiNDE

Yozgatlı Yazar Yusuf Karakaya Tol Çarşı ve Un Pazarı’nın tarihini ortaya çıkarmak için çalışma başlattığını bildirdi. Emekli köy öğretmeni, araştırmacı-yazar Yusuf Karakaya, ilerleyen yaşına rağmen Yozgat kültürü ve tarihine hizmeti bırakmıyor. Yakın zamanda 400’den fazla Yozgat’ın köyünü gezerek, ‘Ayakta Kalan Köy Odaları’ adlı kitabını okuyucuyla buluşturan Karakaya, şimdi de Tol Çarşı ve Un Pazarı’nın tarihini ortaya çıkarmak istediğini söyledi. Daha önce ‘Delisinden Velisine Yozgat’, ‘Çörekli Dürüm’ ve ‘Adem Öğretmen’ gibi eserlerini okuyucuyla buluşturan Karakaya, son arzu ve isteğinin Tol Çarşı ve Un Pazarı ile ilgili bir eser bırakmak olduğunu ifade etti. Karakaya, Tol Çarşı ve Un Pazarı’nın tarihi derinliğinin bulunduğuna dikkat çekerek,  “Esasen Yozgat tarihi derinliğin merkezidir. Ancak araştırmak, incelemek ve üzerinde çalışmak gerekir” diye konuştu.
Yusuf Karakaya, ilerleyen yaşına rağmen bu çalışmayı tamamlamak istediğini vurgulayarak,
“Bu çalışmamda konunun yetkilileri de yardımcı olursa, yapıcı olarak desteklerse inşallah muvaffak olurum” dedi.
 

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