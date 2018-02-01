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YAPTI YİNE YAPACAĞINI!

YOZGAT bisiklet tamirciliği mesleğinin yanında, kendi kendisine öğrenip hazırladığı birbirinden güzel, Yozgat motiflerini taşıyan ahşap el sanatı eserleriyle dikkat çeken 59 yaşındaki İsmail Kuraner, şimdilerde ahşap baston imalatına yöneldi. 

YAPTI YİNE YAPACAĞINI!

YOZGAT bisiklet tamirciliği mesleğinin yanında, kendi kendisine öğrenip hazırladığı birbirinden güzel, Yozgat motiflerini taşıyan ahşap el sanatı eserleriyle dikkat çeken 59 yaşındaki İsmail Kuraner, şimdilerde ahşap baston imalatına yöneldi. 

01 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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YAPTI YİNE YAPACAĞINI!

Yozgat’ta uzun yıllar bisiklet tamiratı işiyle uğraşan, aynı zamanda ahşap oymacılığı mesleğini de sürdüren İsmail Kuraner, Saat Kulesi, Çapanoğlu Büyük Cami, Yozgat’ın tescilli yemeği testi kebabını simgeleyen ahşap süslemeler, anahtarlıklar yaparak Yozgat’ın kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışırken, turizm sektörüne de hizmet veriyor.
Anahtarlık ve süs eşyaları da hazırlayarak iş yerinde satışa sunan Kuraner, Zonguldak Devrek de oldukça yaygın olarak yapılan baston ve baston işlemeciliğine yöneldi.
Kuraner, Devrek ilçesinin sembolü olan bastonun Yozgat’ta da bir zamanlar yapılabildiğini, ustaların vefatının ardından birçok meslek gibi, baston imalatçılığının da tarihe karıştığını söyledi.
Yozgat’ta unutulmaya yüz tutan ahşap oymacılığı ve işlemeciliği konusunda yeniden bir hareketlilik getirme gayreti içerisinde olduğunu vurgulayan Kuraner, ortaya çıkarttığı eserlerini kendi işyerinde sergilediğini, sürekli işyeri değiştirmek durumunda kalması nedeniyle bir türlü kendisini ifade etme imkanı bulamadığının altını çizdi.
Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ile Çarşı Hamamı bölgesindeki çalışmalar nedeniyle işyerini taşıdığı Tol Çarşı’da da restore çalışması yapıldığını hatırlatan Kuraner,
‘Şimdi İş merkezinin giriş katındaki işyerimde çalışıyorum. Burası çok kapalı, ters bir yer, yaptığım işim bakımından. Şimdi Tol Çarşı restoresinin tamamlanmasını bekliyorum. Tekrar eski yerime geçeceğim. Baston imalatını daha da geliştirip, Yozgat motiflerinden Saat Kulesi, Testi Kebabı, Büyük Cami gibi figürleri baston başlığı olarak kullanarak, turizme katkıda bulunmaya çalışacağım’ dedi.
Geçimini yıllardır bisiklet tamiratı yaparak sağladığını hatırlatan Kuraner, ‘Boş zamanlarımda da ahşap işiyle uğraşıyorum. Yozgat’ın kültürel simgelerinden maket, süs eşyası ve anahtarlık yaparak satışa sunuyorum. Ahşap oymacılığı sanatı gelecek nesillere mutlaka aktarılmalı. Ama maalesef bu sanata ilgi yok. Ben artık bu sanatın son ustayım" diye konuştu.

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