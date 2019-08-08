Yansıma yoğun ilgi gördü

Yozgatlı eğitimci, şair ve yazar Alparslan Demirbilek yeni şiir kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Birbirinden özgün şiirlerin yer aldığı ‘yansıma’ adlı şiir kitabı, basıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördü ve kısa sürede ikinci baskıya ulaştı.

Göl Kitap Yayıncılık tarafından okuyucuya sunulan eser, internet satış noktaları ve kitapçılardan temin edilebiliyor.

DEMİRBİLEK KİMDİR?

Alparslan DEMİRBİLEK 21.11.1981 Yozgat doğumlu… Üniversite hayatına kadar bu şehirde yaşadı. Toprak, rüzgâr ve güneşle büyüdü.

2002-2006 yılları arasında Karadeniz Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde okudu. 2006-2015 yılları arasında Giresun’da Türkçe Öğretmeni olarak görev yaptı. 2008’de Karadeniz’e bir yıl veda ederek vatani görevini yapmak üzere yedek subay olarak Kars’a gitti. 2014’te Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Öğretimi alanında yüksek lisansa başladı. Deniz, kar ve yağmurla olgunlaştı.

2015-2018 Ankara’ya atandı, bir süre idareci olarak görev yapan şair halen Türkçe öğretmeni olarak görevine devam ediyor. Yazarın Yansıma(2018) isimli bir şiir kitabı mevcut, birçok antolojide de eserleri yayımlanmıştır. Bununla beraber birçok dergi ve gazetede de şiir, deneme, makale ve öyküleri yayımlanmıştır. Şair, son olarak Yozgat Sürmeli Festivali kapsamında düzenlenen şiir etkinliklerine de katıldı.



