Türküye doyduk

Usta sanatçılar okudukları türkülerle Yozgatlı vatandaşlara türkü ziyafeti vererek, doyumsuz bir gece yaşattı.

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen konserde ilk olarak Türkiye’nin yıllarca radyo ve televizyonlardan severek ve beğenerek dinlediği usta sanatçı Kubilay Dökmetaş sahne aldı.

Özellikle Orta Anadolu yöresine ait okuduğu türkülerle Yozgatlı vatandaşları coşturan Dökmetaş, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte düette yaptı.

Başkan Arslan’a kültür ve sanata verdiği değer ve kıymetten ötürü teşekkür eden Dökmetaş, sahneyi Adile Kurt Karatepe’ye bıraktı.

Adile Kurt Karatepe’de okuduğu uzun havalar ve hareketli türkülerle Yozgatlı vatandaşları hem hüzünlendirdi, hem eğlendirdi.

Programın sonunda Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise sanatçılara çiçek takdim ederek, tebrik etti.

Haber:Mustafa TEKER



