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Türküye doyduk

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18’nci Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği’nin usta seslerinden Kubilay Dökmetaş ve Adile Kurt Karatepe Cumhuriyet Alanı’nda sahne aldı.

Türküye doyduk

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18’nci Sürmeli Etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği’nin usta seslerinden Kubilay Dökmetaş ve Adile Kurt Karatepe Cumhuriyet Alanı’nda sahne aldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
10 Ağustos 2017 Perşembe 07:07
955 Okunma
Türküye doyduk

Usta sanatçılar okudukları türkülerle Yozgatlı vatandaşlara türkü ziyafeti vererek, doyumsuz bir gece yaşattı.
Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen konserde ilk olarak Türkiye’nin yıllarca radyo ve televizyonlardan severek ve beğenerek dinlediği usta sanatçı Kubilay Dökmetaş sahne aldı.
Özellikle Orta Anadolu yöresine ait okuduğu türkülerle Yozgatlı vatandaşları coşturan Dökmetaş, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte düette yaptı.
Başkan Arslan’a kültür ve sanata verdiği değer ve kıymetten ötürü teşekkür eden Dökmetaş, sahneyi Adile Kurt Karatepe’ye bıraktı.
Adile Kurt Karatepe’de okuduğu uzun havalar ve hareketli türkülerle Yozgatlı vatandaşları hem hüzünlendirdi, hem eğlendirdi.
Programın sonunda Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise sanatçılara çiçek takdim ederek, tebrik etti.
Haber:Mustafa TEKER


 

Son Güncelleme: 10.08.2017 09:49
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