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Tümden unutmadık...

Son yıllarda okuma ve kütüphane kullanımı konusunda bir hayli geride kalsak ta, kütüphanelerden tamamıyla kopmuş değiliz...

Tümden unutmadık...

Son yıllarda okuma ve kütüphane kullanımı konusunda bir hayli geride kalsak ta, kütüphanelerden tamamıyla kopmuş değiliz...

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
28 Temmuz 2017 Cuma 07:10
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Tümden unutmadık...

Yozgat'ta yaz aylarında olunmasına rağmen İl Halk Kütüphanesi en yoğun günlerini yaşıyor. Öğrenciler ders çalışmak için kütüphaneyi tercih ediyor. 
Sabah saat 08.00'da açılan İl Halk Kütüphanesi akşam saat 19.00'a kadar öğrencilere hizmet veriyor. Yaz aylarında olunmasına karşın sınavlara hazırlık döneminin büyük bir kısmını kütüphanede geçiren öğrenciler, istedikleri her türlü kaynağa rahatlıkla ulaşabiliyor.
Yaz tatilini ders çalışarak geçirmek isteyen öğrencilerin, İl Halk Kütüphanesi'ni tıklım tıklım doldurduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, kütüphanenin sabahın erken saatlerinden itibaren öğrencilerin hizmetinde olduğunu dile getirdi.
Kütüphanede öğrencilerin sınava hazırlık dönemlerini geçirdiğini belirten Halıcı,"Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürüten öğrencilerimiz de kütüphanemizden yararlanıyor. Öğrencilerimiz burada rahat, huzurlu bir çalışma ortamı buluyor. Ulaşmak istedikleri kaynaklara görevlilerimiz sayesinde rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri noktasında her türlü imkanı kütüphanemizde onlara sunuyoruz" dedi.
Öğrencilerin yaz tatilinde zamanlarının büyük bir kısmını kütüphanelerde geçirmesinin mutluluk verici olduğunu da ifade eden Halıcı, Cumartesi günleri de kütüphanenin saat 08.00'den 19.00'a kadar açık olduğunu hatırlattı.
 

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