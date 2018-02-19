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Şiir yarışması duygulandırdı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, ‘Bir şiir, bir nefes’ adlı il birinciliği şiir yarışmasını tamamladı.

Şiir yarışması duygulandırdı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, ‘Bir şiir, bir nefes’ adlı il birinciliği şiir yarışmasını tamamladı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Şiir yarışması duygulandırdı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençler arası şiir okuma yarışması’ il birinciliği yarışması nefes kesti. Yarışmada, birbirinden güzel performanslarını sergileyen gençleri yakınları yalnız bırakmadı. Anne-Baba Sevgisi konulu şiirleri seslendiren gençlerden 14-17 yaş grubunda erkeklerde Adem Uzun, bayanlarda Seher Betül Koçer, 18-25 yaş erkeklerde Enes İbiş, bayanlarda Büşra Nur Şahingöz birinci oldu. Dereceye giren gençler Türkiye birinciliği yarışması elemelerinde Yozgat’ı temsil edecek. 

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