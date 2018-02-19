Şiir yarışması duygulandırdı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençler arası şiir okuma yarışması’ il birinciliği yarışması nefes kesti. Yarışmada, birbirinden güzel performanslarını sergileyen gençleri yakınları yalnız bırakmadı. Anne-Baba Sevgisi konulu şiirleri seslendiren gençlerden 14-17 yaş grubunda erkeklerde Adem Uzun, bayanlarda Seher Betül Koçer, 18-25 yaş erkeklerde Enes İbiş, bayanlarda Büşra Nur Şahingöz birinci oldu. Dereceye giren gençler Türkiye birinciliği yarışması elemelerinde Yozgat’ı temsil edecek.