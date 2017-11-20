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-Sazlı sözlü gece

YOZGAT Belediyesi’nin Yozgat Yazarlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği ile birlikte Hüzn-i Baba Konağı’nda şiirli ve türkülü bir gece düzenledi.

-Sazlı sözlü gece

YOZGAT Belediyesi’nin Yozgat Yazarlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği ile birlikte Hüzn-i Baba Konağı’nda şiirli ve türkülü bir gece düzenledi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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-Sazlı sözlü gece

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Tayyip Duman, Belediye Kültür Müdürü Fadime Solmaz, YOYŞED Dernek Başkanı Salim Gülbahçe, Yozgatlı şair ve yazarlar ile vatandaşlar katıldı. YOYŞED Başkanı Salim Gülbahçe, Yozgat Belediyesi ile ilkini gerçekleştirdikleri konak sohbetlerinin ilerleyen günlerde tekrar edileceğini belirterek, kendilerine bu imkanı veren Başkan Kazım Arslan ve ekibine teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, göreve başladıkları günden itibaren kültür ve sanata önem vererek, kültür hizmetinde kullanılmak üzere birçok konak inşa ettiklerini hatırlattı. Bunlardan bir tanesinin Hüzn-i Baba Konağı olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, “İşte bu güzel çatı altında bugün aşık, ozan, şair ve yazarlarımızla bir araya geldik. Yozgatlı Hüzni Baba’nın evinde bir araya geldik. Burada bulunan herkese teşekkür ediyor, başkanımızın selam ve hürmetlerini iletiyorum” diye konuştu.
Sunuculuğunu gazetemiz köşe yazarlarından Rıfat Çakır’ın yaptığı programda okunan şiir, türkü ve atışmalar büyük bir keyifle izlenirken, Kültür Müdürü Fadime Solmaz’ın okuduğu şiir de seyirciden büyük alkış aldı. Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu usta şair ve ozan Erdoğan Bektaş ile Aşık Rıza Doğangönül ve Selahattin Koştan sazlarıyla geceye renk kattı. Programda Türkiye’nin sevilen sesi Mümin Sarıkaya’da yoğun istekleri geri çevirmeyerek, bağlamasıyla kendine ait bir eseri seslendirdi.

 

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