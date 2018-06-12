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Sanatseverler buluştu

YOZGAT Sanatseverler Derneği üyeleri, Spor Vadisi’nde gerçekleştirdikleri tanışma toplantısı ile bir araya geldi.

Sanatseverler buluştu

YOZGAT Sanatseverler Derneği üyeleri, Spor Vadisi’nde gerçekleştirdikleri tanışma toplantısı ile bir araya geldi.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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Sanatseverler buluştu

Dernek Başkanı Mustafa Koç ve öğrencileri iftar sonrasında gerçekleştirilen toplantıda verdikleri mini konser ile vadide çay keyfi yapmak üzere gelenlerinde dikkatini çekip, hoş bir gece geçirmelerine vesile oldu. Yozgat Sanatseverler Derneği Başkanı Mustafa Koç, dernek bünyesinde tüm sanatseverleri toplayıp, sanata yönelik etkinlikler yapmak istediklerini söyledi. Koç, ‘’Derneğimiz bünyesinde saz, söz, fotoğraf, resim, müzik, edebiyat şiir gibi alanlarda çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Halkayı sanat ve sanatçı adına büyütmek istiyoruz. Yozgat insanını sanatla, edebiyatla, resimle, fotoğrafla daha sık buluşturmak istiyoruz. Kuruluşumuzun ardından bir-iki etkinliğimiz oldu. Bundan sonraki süreçte ise daha etkin ve farklı etkinliklere imza atmak üzere arkadaşlarımızla birlikte kafa yoruyoruz’’ diye konuştu.

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