Sanatını sergiledi

Çocuk yaşlardan itibaren resim sanatına merakı bulunan Emine Kara, kendi kendisine yapmaya çalıştığı resim çalışmalarını biraz daha ileriye taşımak amacıyla Halk Eğitim kurslarına katıldığını belirterek, ‘Hobi olarak resim yapıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum’’ dedi.

Kurs sonrasında ilk resim sergisini, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda açan Emine Kara, sergiyi gezenlerden tam not aldı. Kara, ‘’20 civarında resim çalışmam sergide yer alıyor. Sergide, başka sanatçıların çalışmaları, portre, film afişleri gibi yağlı boya, kuru boya ve karakalem çalışmalarım var. İkinci sergimi daha sonra geniş çaplı açmayı düşünüyorum’’ diye konuştu.

