Sanatçı gözüyle Tarihi cami

Bir çok tarihi sinema filmi ile dizilerde rol alan, özellikle Mevlana, Hacıbektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi ilim adamlarının hayatlarını anlatan film ve dizilerde rol alan hemşerimiz M. Hüsrev Göle, bayram tatili için geldiği memleketi Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Paşaköy’e de giden Göle, burada bulunan tarihi Tokmak Hasan Paşa Cami’ni gezdi, duvar süslemelerini inceledi. Göle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında tescili yapılan caminin giriş kapısı basık kemerli, profilli olduğu, harim kısmı mihraba gidildikçe kalınlaşan, her biri devşirme olan taş kaideler üzerine oturan 8 serbest, 4 yalancı ayak üzerine dikine atılmış ahşap kirişler üzerine ahşap kaplama tavanına hayran kaldı.