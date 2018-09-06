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Salonumuz yok

YOZGAT’ta kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülebileceği büyük ölçekli kültürel salon sıkıntısı yaşanıyor.

Salonumuz yok

YOZGAT’ta kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülebileceği büyük ölçekli kültürel salon sıkıntısı yaşanıyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Salonumuz yok

İl merkezindeki mevcut salonların ilimizde yapılan konser, tiyatro, panel ve konferans gibi büyük etkinliklerde yetersiz kaldığı bildirildi. Yozgat’ın uzun süredir eksikliğini hissettiği kapsamlı Kültür Merkezi için adım atılması talep ediliyor. Konuyla ilgili bilgi veren İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, Yozgat’ta salon sıkıntısı yaşandığının bir gerçek olduğunu belirtti. Kültür Müdürlüğü’ne ait salonun küçük olması dolayısıyla, sadece butik tiyatrolar için uygun olduğu, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde bulunan salonun ise sadece konferans ve konuşma için uygun olduğunu aktaran Metin Halıcı, “Üniversite salonunda konser vermek istediğinizde dışarıdan ses cihazları getirmeniz gerekiyor. Büyük Sinema ise ufak konserler için uygun. Tiyatro için hiç uygun değil. Yozgat’ın acilen kültür merkezine ihtiyacı var” diye konuştu.

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