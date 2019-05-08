Şairler şiirlerle buluştu

Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen şiir etkinliğine yurdun farklı bölgelerinden şair ve ozanlar katıldı.
Üç gün süren etkinliklerin şiir dinletisi bölümünde, şairler şiirlerini seslendirirken, ozanlar da sazlarıyla türküler söylediler
Dernek Başkanı Songül Yurdagül, şiir etkinliğine katılan tüm edebiyatçılara ve etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan kurum yöneticilerine teşekkür etti.
Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen şiir etkinliğine yurdun farklı bölgelerinden şair ve ozanlar katıldı.
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