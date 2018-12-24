Resim sergisi açtılar

Yozgatlı vatandaşlara resim sanatını sevdiren genç ressamlar Emine Kara ve Buğra Eroğlu, Novada AVM’de resim sergisi açtı.

Daha önce de Yozgat’ta çeşitli sergiler açan Emine Kara ve Buğra Eroğlu, “Sergi sayımızı artıracağız. Yozgat’ta Çamlık, Büyük Cami ve Saat Kulesi gibi mekanlar bizlere ilham veriyor. İnşallah yeni sergilerde buluşuruz” dediler. Ressamların sergisi, hafta sonu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.