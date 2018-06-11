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POLiS ADAYLARI SAHNE ALDI

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören 21'inci dönem öğrenciler tarafından hazırlanan "21 Kere Maşallah" isimli tiyatro oyunu beğeni topladı.

POLiS ADAYLARI SAHNE ALDI

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören 21'inci dönem öğrenciler tarafından hazırlanan "21 Kere Maşallah" isimli tiyatro oyunu beğeni topladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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POLiS ADAYLARI SAHNE ALDI

POMEM Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda FETÖ Terör Örgütü üyelerinin düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Ömer Halis Demir'in şehit edilmesi sahneleri ile öğrencilerin eğitim süreleri boyunca yaşadıkları anlatıldı. Tiyatro oyununu Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet personeli ve öğrenciler izledi. Tiyatroyu izleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, son sahneye kadar her şeyin normal olduğunu ve son sahnede üzüldüklerini anlatarak "Bu üzüldüğümüzü hayat boyu unutmamamız lazım. Eğer 15 Temmuz'da yaşananları unutursak, bu şehitler bizden hesabını sorar. Şehitlerimizi hiç bir zaman unutmuyoruz. Ancak hayat devam ediyor. Bu ülke devam ediyor. Ülkemizin varlığı ilelebet devam edecek" dedi. 
POMEM öğrencilerinin eğitim süreci boyunca gece gündüz demeden çalışarak tiyatro oyununu sergilediklerini anlatan POMEM Müdürü Şaban Kütüküğlu ise “Polislik eğitimlerimizin yanı sıra sanatsal etkinliklere de ağırlık vererek sizlerin gelişimini ve mesleğe olan katkılarını geliştirme çabası içinde olduk. Sizler milletimizin adına, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için eğitim alıyorsunuz. Görevinizin sorumluğunu, üniformanın duruşunu ve kişiliğinizi ve aynı zamanda görevin ahlakını kişiliğinizle bütünleştirerek millete hizmet edeceksiniz. Sizler POMEM'de her alanda donanımlı eğitim aldınız. Polislik eğitimlerin yanı sıra yapmış olduğunuz sanatsal etkinlikler sayesinde geleceğin Türk polisi olan sizlerin gelişimini ve mesleğe olan katkılarını arttıracaktır. Güvenliğimizin garantisi olan sizleri kutluyorum" diye konuştu. 
Tiyatro oyununun ardından oyunculara teşekkür belgesi Vali Yurtnaç tarafından verildi.
 

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