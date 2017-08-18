Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Aynalı Kahve

Şehrin buluşma ve dağılım noktasında kahvaltı için hazırlık yaparken Sayın Yurtnaç Beyi görünce kısa bir şaşkınlık yaşamadım desem yalan olur. Şaşkınlığın mutluluğa dönüştüğü buluşma Aynalı Kahve’nin doyumsuz atmosferini paylaşan vatandaşları da ziyadesiyle memnun etti. Şehrin valisinin halkla iç içe olması, hoş muhabbeti de beraberinde getirdi. En koyu sohbetlerin yaşandığı Aynalı Kahve’de gün ağarırken gündemdeki ‘Hac yolculuğu’, ‘Gurbetçiler’ ve ‘Aydıncık Kazankaya Kanyonu’nu konuştuk.

Gün ağarırken Yozgat’ın mis kokulu parmak çöreği ile kahvaltı yaparken muhabbetin Yozgat olması Besmele ile başladığımız yeri bir güne farklı bir anlam kattı.