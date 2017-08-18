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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Aynalı Kahve

En demli muhabbetlerin, en lezzetli buluşmaların yaşandığı birkaç yerden biridir Aynalı Kahve. Nostaljik havası ile günün ilk ışıklarında misafirlerine kapılarını aralayan Aynalı Kahve’de bu kez Yozgat Valisi Sayın Kemal Yurtnaç’la sabah kahvaltısında bir araya geldik. 

Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Aynalı Kahve

En demli muhabbetlerin, en lezzetli buluşmaların yaşandığı birkaç yerden biridir Aynalı Kahve. Nostaljik havası ile günün ilk ışıklarında misafirlerine kapılarını aralayan Aynalı Kahve’de bu kez Yozgat Valisi Sayın Kemal Yurtnaç’la sabah kahvaltısında bir araya geldik. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Ağustos 2017 Cuma 07:05
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Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Aynalı Kahve

Şehrin buluşma ve dağılım noktasında kahvaltı için hazırlık yaparken Sayın Yurtnaç Beyi görünce kısa bir şaşkınlık yaşamadım desem yalan olur. Şaşkınlığın mutluluğa dönüştüğü buluşma Aynalı Kahve’nin doyumsuz atmosferini paylaşan vatandaşları da ziyadesiyle memnun etti. Şehrin valisinin halkla iç içe olması, hoş muhabbeti de beraberinde getirdi. En koyu sohbetlerin yaşandığı Aynalı Kahve’de gün ağarırken gündemdeki ‘Hac yolculuğu’, ‘Gurbetçiler’ ve ‘Aydıncık Kazankaya Kanyonu’nu konuştuk.
Gün ağarırken Yozgat’ın mis kokulu parmak çöreği ile kahvaltı yaparken muhabbetin Yozgat olması Besmele ile başladığımız yeri bir güne farklı bir anlam kattı.

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