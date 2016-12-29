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O örnek bir sanatçı!

29 Aralık 2016 Perşembe 04:25
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Yozgat Valiliğinin ‘4 Mevsim Yozgat’ fotoğraf yarışmasında 4 fotoğrafı derece yapan gazetemiz köşe yazarı ve fotoğraf sanatçısı Oktay Yıldırım’dan örnek davranış.

O örnek bir sanatçı!
Gazetemiz Köşe Yazarı ve Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı fotoğraf sanatçılarından olan Oktay Yıldırım, 4 Mevsim Yozgat yarışmasında dereceye giren 4 fotoğrafı için elde edeceği ödülü ‘Şehit Aileleri Derneği’ ve ‘Yardım Sevenler Derneği’ne bağışlama kararı aldı. 
Objektifine yansıyan fotoğraflarla Yozgat’ın tanıtımında bu güne kadar önemli bir rol üstlenen Yıldırım, 4 Mevsim Yozgat yarışmasında da deklanşöründen yansıyanlarla yine dikkat çeken isimlerden oldu. 
Yozgat sevdalısı kişiliğini fotoğraflarına da yansıtmayı başaran, sanatçı ruhunu ortaya koyan Oktay Yıldırım, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiği bu günlerde ödülünü şehit ailelerine ve yardım sevenler derneğine bağışlayarak da ayrıca örnek olmuş oldu.
 
Biz de İleri Gazetesi olarak, ailemizin bir parçası olan köşe yazarımız Oktay Yıldırım’ı tebrik ediyoruz.

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