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Nida, türkülerle anıldı

TÜRK Halk Müziğinin mihenk taşlarından, Yozgat’ın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Nida Tüfekçi, ölümünün 25’inci yıldönümünde düzenlenen etkinlikte seslendirilen türkülerle anıldı.

Nida, türkülerle anıldı

TÜRK Halk Müziğinin mihenk taşlarından, Yozgat’ın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Nida Tüfekçi, ölümünün 25’inci yıldönümünde düzenlenen etkinlikte seslendirilen türkülerle anıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Nida, türkülerle anıldı

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte organize ettiği etkinlik Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Bine yakın türküyü derleyip, kayıt altına alan, TRT müzik dairesini kuran, birçok halk müziği sanatçısı üzerinde emeği olan merhum Nida Tüfekçi’nin derlediği türküler TRT sanatçıları Selma Geçer ve İlker Gökkaya tarafından seslendirildi. Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Nida Tüfekçi’yi rahmetle ve minnetle andıklarını belirterek, “Bine yakın türküyü derleyen ve günümüze gelmesinde büyük pay sahibi olan, halen yazdığı ve derlediği türküler ilk günkü tazeliğini koruyan Nida hocayı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün burada Nida Tüfekçinin yazdığı ve derlediği türküleri bir kez daha dinledik. Bu güzel türküleri seslendiren TRT sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Altun, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçaslan ile birlikte TRT sanatçıları Selma Geçer ve İlker Gökkaya’ya çiçek takdim edip, teşekkür etti.

 

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