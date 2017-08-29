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Nida Hoca anıldı

Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden olan hemşerimiz Nida Tüfekçi Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Nida Hoca anıldı

Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden olan hemşerimiz Nida Tüfekçi Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

29 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Nida Hoca anıldı

Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu kıymetli akademisyenlerden Doç.Dr. Bayram Durbilmez, Nida Tüfekçi hakkında katılımcılara bir konferans verdi.
Derlediği türkülerle Türk kültürüne önemli hizmet eden Nida Tüfekçi, memleketi Yozgat’ta düzenlenen etkinlikle anıldı. 18 Eylül 1993 tarihinde hayata gözlerini yuman sanatçıyı anmak üzere Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği tarafından Belediye Kültür ve Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçının derlediği türküler seslendirildi, yaşam öyküsü anlatıldı.
Yozgat Sürmeli Folklor Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cemil Arslan, Yozgat’ın yetiştirip, sanat dünyasına kazandırdığı isimlerden olan Nida Tüfekçi’yi doğum veya ölüm yıldönümünde anmak yerine, dernek olarak farklı bir günde anmayı uygun bulduklarını söyledi. 24 yıl önce aramızdan ayrılan Nida Tüfekçi’nin hayatını ve türkülerinin öykülerini, sanatını anlatan Erciyes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bayram Durbilmez, sanatçının sadece Yozgat yöresi türkülerini değil, Türkiye’nin her bölgesinden derlemeler yapıp, başka sanatçıların derlediklerini de söylediğini ifade etti.
Daha sonra Yozgat’ın yetiştirdiği önemli şair ve ozanlardan Erdoğan Bektaş, mahalli sanatçı Efkan Zeki, Erzurumlu Aşık Selami Yağar ve Aşık Ali Serhati ile Murat Danlı türküler seslendirdi.
Programın sonunda katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.


 

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