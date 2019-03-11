Mümin Sarıkaya imzaladı

MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir de, Mümin Sarıkaya’nın imza gününe gelerek destek verdi. Mümin Sarıkaya’nın imza gününe sadece Yozgat merkezden değil, çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım oldu. ‘Dur Diyemem’ adlı albümünü imzalayan sanatçı, öncelikle Novada avm ve D&R’a teşekkür etti. Sarıkaya, ‘Albümün çıkmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen imza gününde beni yalnız bırakmayan memleketim insanına, İlçelerden taa Kırşehir’den gelen sevenlere albüm alma nezaketinde bulunan tüm dostlara, her birinize tek tek teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum’ dedi.