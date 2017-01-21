Muhteşem konser!

Şarkısıyla aynı ismi taşıyan albümünün tanıtım konserlerinden bir tanesini de memleketi Yozgat’ta gerçekleştiren Sarıkaya’yı çok sayıda Yozgatlı vatandaş dinledi.



Mümin Sarıkaya’nın hayranları Büyük Sinema’nın tamamını doldurunca çok sayıda hayranı da konseri ayakta ve locanın kenarlarında izlemek durumunda kaldı.



Mümin Sarıkaya, orkestrasıyla birlikte sahne alırken, albümünün yanı sıra türküler ve özgün müzik türü eserlerde seslendirerek, Yozgatlılara doyumsuz bir gece yaşattı.



Konserde sazını eline alan ünlü sanatçı, Yozgat Sürmelisi’de okuyarak, Yozgatlılara sürpriz gerçekleştirdi.



Yozgat’ta yetiştiğini ve Yozgat’ın bir evladı olduğunu hatırlatan Mümin Sarıkaya, tüm Türkiye’de ve yurt dışında konserler verdiğini ancak doğup büyüdüğü ve sanatını olgunlaştırdığı Yozgat’ta, Yozgatlı vatandaşlara konser vermenin kendisinde ayrı bir mana ve öneminin olduğunu vurguladı.



Konserin sonunda Sarıkaya’nın çok sayıda hayranı sanatçıyla fotoğraf çektirme yarışına girdi.