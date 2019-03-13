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MKS’den coşkulu konser

MUSTAFA Koç Sanat Merkezi, kuruluşunun üçüncü yılını coşkulu bir konserle kutladı.

MKS’den coşkulu konser

MUSTAFA Koç Sanat Merkezi, kuruluşunun üçüncü yılını coşkulu bir konserle kutladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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MKS’den coşkulu konser

Kurulduğu günden bu tarafa Yozgat kültür ve sanatına önemli hizmetler veren MKS ailesi üçüncü yılını da sanatsal faaliyetlerde değerlendirdi. Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konsere CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve vatandaşlar katıldı. Konserde Mustafa Koç birbirinden güzel şarkıları eşsiz yorumuyla seslendirirken, gecede sanat merkezinin minik yeteneklerine de sahne verildi. Minik yetenekler bağlamaları, kemanları ve gitarlarıyla sanatçı abilerinin ve ablalarının yanında yer alarak sahnede yeteneklerini icra etmenin hazzını yaşadı. Sanatçı Mustafa Koç, üç yılda birbirinden özel yetenekler yetiştirmenin eşsiz mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yozgat’ın sanat ve kültür hayatına katkılar yapmak, bu alanda Yozgat’ın ufkunu açarak derin kültür birikimine sahip Yozgat’ı bir sanat kentine dönüştürmek adına var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Koç tüm katılımcılara teşekkür etti.

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