Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104726
ALTIN
175.233
DOLAR
4.1572
STERLİN
5.6687
EURO
4.9751

Mini Konser

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Eğitilebilir İş Okulu’nda mini konser verdi.

Mini Konser

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Eğitilebilir İş Okulu’nda mini konser verdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
0 Okunma
Mini Konser

Merkezin müzik Yetenek alanı Öğrencileri, Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde verdiği mini konser ile özel eğitim öğrencilere hoş bir zaman geçirmelerini sağladı. Müzik Öğretmeni Yunus Emre Fidan gözetiminde verilen konserde, özel eğitim öğrencileri de müzik aletleriyle tanışma imkanı buldu. Özel eğitim öğrencileri, çalınan müziklere eşlik etti, tempo tuttu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
FiLM FESTiVALi BAŞLADI
FiLM FESTiVALi BAŞLADI
KARAKOÇ ANLATILDI
KARAKOÇ ANLATILDI
Sanatını sundu
Sanatını sundu
KAPI ONLARA DA AÇIK!
KAPI ONLARA DA AÇIK!
Koro tam not aldı
Koro tam not aldı
YENi ARAŞTIRMALAR PEŞiNDE
YENi ARAŞTIRMALAR PEŞiNDE

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim