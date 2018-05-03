Merkezin müzik Yetenek alanı Öğrencileri, Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde verdiği mini konser ile özel eğitim öğrencilere hoş bir zaman geçirmelerini sağladı. Müzik Öğretmeni Yunus Emre Fidan gözetiminde verilen konserde, özel eğitim öğrencileri de müzik aletleriyle tanışma imkanı buldu. Özel eğitim öğrencileri, çalınan müziklere eşlik etti, tempo tuttu.