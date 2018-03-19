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Medeniyetin yansıması

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden Çini kursunda kursiyerler Türk medeniyetinde önemli yer tutan çinilere sanat işliyor.

Medeniyetin yansıması

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden Çini kursunda kursiyerler Türk medeniyetinde önemli yer tutan çinilere sanat işliyor.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Medeniyetin yansıması

Halk Eğitim Merkezi’nde talep gören ve sürdürülen kurslar arasında bulunan çini işlemeciliği ve çinicilik kursunda, kursiyerler çinileri boyamakla kalmıyor, estetik bir hale de getiriyor. Kursta kursiyerlere teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Kurs hocalarından Neriman İpek, çinicilik sanatının özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde özel ve ayrı bir yere sahip olduğunu, çinicilik sanatının camilerde, kervansaraylarda kısacası mimari yapılarda ustaca kullanıldığını ve Türk medeniyetinin yansıması olduğunu aktardı. Kurstaki öğrencilerin de sabır ve titiz çalışmayla bu geleneksel sanatı devam ettirdiğini söyleyen İpek, ortaya sanatsal eserlerin çıktığını kaydetti.

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