Lütfü Hoca anlatacak

BEYDER tarafından Cumartesi günü saat 14.00’de düzenlenecek olan konferansın konuğu Şair, Yazar, Tarihçi Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu olacak.

Lütfü Şehsuvaroğlu, Yozgatlı vatandaşlara “ Ordusunu arayan kumandan, Necip Fazıl” konulu bir konferans verecek.

Konferans, 22 Nisan Cumartesi Saat.14.00’de İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Necip Fazıl’ın farklı bir isimden, farklı bir pencereden anlatılacağı konferansa tüm Yozgatlı vatandaşları davet etti.