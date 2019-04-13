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Kuvayi Milliye destanı alkışlandı

SAMSUN Sanat Tiyatrosu'nun kurucusu ve sanat yönetmeni Yaşar Gündem’in Nazım Hikmet’in eserinden uyarladığı oyun, Yozgat’ta sahnelendi. Tiyatroseverler, oyunu ayakta alkışladı.

Kuvayi Milliye destanı alkışlandı

SAMSUN Sanat Tiyatrosu'nun kurucusu ve sanat yönetmeni Yaşar Gündem’in Nazım Hikmet’in eserinden uyarladığı oyun, Yozgat’ta sahnelendi. Tiyatroseverler, oyunu ayakta alkışladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Kuvayi Milliye destanı alkışlandı

Sanatçı Yaşar Güdem, Nazım Hikmet’in 1939 -41 yılları arasında cezaevinde yazdığı, Kurtuluş Savaşının ‘sade kahramanlarının’ öykülerini anlattığı sekiz baptan oluşan destanı, etkileyici şekilde ortaya koydu. Yaşar Gündem, muazzam enerjisi ve sahne hâkimiyetiyle izleyicileri adeta büyüledi. Oyunu ilk kez yaklaşık 1,5 yıldır sahnelediklerini belirten sanatçı Gündem, Yozgat’a gelmeden önce Ankara’da, sahnelediğini, Anadolu turnesinin Konya ve diğer illerle devam edeceğini söyledi. Yozgat Eğitim-İş Sendikası organizasyonu ile Yozgat’a gelip, oyunu sahneleyen Yaşar Güdem’e oyun sonunda Sendika Temsilcisi Sedat Tuygun tarafından çiçek verilip, tebrik edildi, teşekkür etti. 

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