Köydeki asırlık konak

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Demet Taşkan, sanat tarihi, kültür açısından son derece önemli olan konak ve hamamda incelemelerde bulunup, eserlerin tescillenip koruma altına alınarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi, tarihi konak ve hamam üzerinde çalışma başlatıldı. Hem ahşap oyma tekniği hem de kalem işi bezeme tekniği kullanılan konaktaki çalışmaların Batılılaşma döneminin izlerini taşıdığına dikkat çekildi. Çok iyi korunması gerektiğinin altı çizildi.