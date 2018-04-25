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Koro tam not aldı

YOZGAT Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi çok sesli korosu Mersin’de sahne aldı, beğeni topladı.

Koro tam not aldı

YOZGAT Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi çok sesli korosu Mersin’de sahne aldı, beğeni topladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Koro tam not aldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen koroların sanatseverlerle buluştuğu, 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde sahne alan Yozgat ekibi, başarılı sahne performansı ile beğeni topladı. Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde üç gün süren etkinliğe 38 çok sesli koro katıldı. Şenlikte, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi de sahne aldı. Okul Müzik Öğretmeni Melike Koçyiğit yönetiminde sahne alan koro izleyenlerden de tam not aldı. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaç Şahin, 2010-2011 yılında eğitim öğretime başlayan resim ve müzik bölümü ile eğitim öğretime devam eden Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi’nin çok sesli korosunun Mersin’deki uluslararası bir şenlikte sahne almasının önemine dikkat çekti. Şahin, ‘’Mersin Polifonik Korolar Derneğince her yıl düzenlenen bir şenlikte okulumuz çok sesli korosu da sahne aldı ve hem okulumuzu hem şehrimizi başarıyla temsil etti. Gururla izledik öğrencilerimizi ve tabi Türkiye’nin dört bir yanından gelen çok sesli koroları. Okulumuz çok sesli korosu için farklı bir deneyim ve kültür alışverişi de oldu. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri adına da son derece önemli. Ben koromuz öğretmeni Melike Koçyiğit ve şenlikte mükemmel performansları ile bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” dedi.
 

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