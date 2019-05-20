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Konser ilgi gördü

YOZGAT’ta, Tasavvuf Müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından Ney eğitimini tamamlayan gençlerin oluşturduğu topluluk, tarihi Hüzn-i Baba Konağı’ndan sonra ilk konserini Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda verdi.

Konser ilgi gördü

YOZGAT’ta, Tasavvuf Müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından Ney eğitimini tamamlayan gençlerin oluşturduğu topluluk, tarihi Hüzn-i Baba Konağı’ndan sonra ilk konserini Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda verdi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Konser ilgi gördü

Büyük ilgi gören konserde Neyzen Halil İbrahim Güneşer, Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasından sonra Yozgat’ta kurulan ilk Ney Topluluğu olduklarını, 4 bayan, 6 erkekten topluluğun daha önce konukta ilk kez topluluk huzurunda konser verip, eksikliklerini gördüklerini, heyecanlarını yendiklerini, şimdi de daha farklı bir topluluk karşısında ney konseri verdiklerini söyledi. Güneşer, ‘Konserimize hazırlanırken bizlere nezih bir çalışma ortamı sağlayan YOFSAD Başkanı Cemil Arslan hocama, bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve kıymetli hocam neyzen Ahmet Yanalak’a şükranlarımı iletirim’ dedi. Yozgat Belediyesi bünyesinde Neyzen Halil İbrahim Güneşer öncülüğünde açılan kursa katılıp, 6 ay süreyle eğitim alanların geniş katılımlı konseri büyük ilgi ile takip edildi. Yozgat Diyabet Derneği üyeleri de, ‘sanat ve spor olmadan bir toplumun gelişmesi mümkün değildir’ felsefesiyle etkinliğe katıldı. 

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