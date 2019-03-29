Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92120
ALTIN
232.000
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2951
EURO
6.2267

Kitap okumada birleştiler

KÜTÜPHANELER Haftası nedeniyle, haftanın önemini belirtmek ve farkındalık oluşturmak üzere bazı dernek başkan ve temsilcileri Yozgat İl Halk Kütüphanesinde buluştular.

Kitap okumada birleştiler

KÜTÜPHANELER Haftası nedeniyle, haftanın önemini belirtmek ve farkındalık oluşturmak üzere bazı dernek başkan ve temsilcileri Yozgat İl Halk Kütüphanesinde buluştular.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
14 Okunma
Kitap okumada birleştiler

Yozgat Bilim ve Kitap Dostları Derneği, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği, Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği, Yozgat Kadın Üreticiler Derneği, Yozgat Yardım Sevenler Derneği, Sorgun Gençlik Derneği, Yozgat Üniversiteler Derneği ve Köy Okulları Destek Ekibi başkan ve temsilcileri bu etkinlikte bir araya gelip güç birliği oluşturdular. Topluma örnek olmak ve farkındalık oluşturmak adına bir araya gelen dernek temsilcilerini Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karabacak kütüphane ekibiyle birlikte onları yalnız bırakmayıp etkinliğe destek oldular. Katılımcıların topluca kitap okuma saatinin ardından Kütüphane Müdürü Mustafa Karabacak ve Vali Yardımcısı Şükrü Çakır birer konuşma yaparak okumanın önemi üzerinde durdular. Okuma Etkinliğini düzenleyen Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı gazeteci yazar Ahmet Sargın, anlamlı ve örnek bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Sargın,  ‘’Bizlere destek olup bu güzel birlikteliği yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum. Toplum olarak yediden yetmişe hepimizin okuması ilim öğrenmesi dinimizin emridir, biz de bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İlgi artıyor
İlgi artıyor
Yarışma için Sinema Filmi çektiler
Yarışma için Sinema Filmi çektiler
Topluluktan konser
Topluluktan konser
Tiyatro Etkinliği
Tiyatro Etkinliği
İlbaş sergi açtı
İlbaş sergi açtı
MKS’den coşkulu konser
MKS’den coşkulu konser
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim