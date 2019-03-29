Kitap okumada birleştiler

Yozgat Bilim ve Kitap Dostları Derneği, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği, Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği, Yozgat Kadın Üreticiler Derneği, Yozgat Yardım Sevenler Derneği, Sorgun Gençlik Derneği, Yozgat Üniversiteler Derneği ve Köy Okulları Destek Ekibi başkan ve temsilcileri bu etkinlikte bir araya gelip güç birliği oluşturdular. Topluma örnek olmak ve farkındalık oluşturmak adına bir araya gelen dernek temsilcilerini Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karabacak kütüphane ekibiyle birlikte onları yalnız bırakmayıp etkinliğe destek oldular. Katılımcıların topluca kitap okuma saatinin ardından Kütüphane Müdürü Mustafa Karabacak ve Vali Yardımcısı Şükrü Çakır birer konuşma yaparak okumanın önemi üzerinde durdular. Okuma Etkinliğini düzenleyen Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı gazeteci yazar Ahmet Sargın, anlamlı ve örnek bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Sargın, ‘’Bizlere destek olup bu güzel birlikteliği yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum. Toplum olarak yediden yetmişe hepimizin okuması ilim öğrenmesi dinimizin emridir, biz de bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.