Kırgızlar geleneklerini yaşatıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından burada yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgızlar, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor. Elektriğin olmadığı, teknolojiden uzak, televizyon ve telefonun bulunmadığı otağ otelciliği ile turizme katkı sağlamayı hedefleyen Kırgızlar, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yaparak ekonomiye katkı sunmak istiyor. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Erciş Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızların, Anadolu'da daha geniş daha güzel ortamlar aradıklarını duyduklarında, bazı Kırgız aileleri ilçelerine davet ettiklerini söyledi. TOKİ ile yaptıkları görüşmeler sonunda, Kırgızlar için 300 konut yapıldığını anlatan Karadavut, bunun sonucunda yaklaşık 50 ailenin ilçeye yerleştiğini, bu sayının artmasını beklediklerini belirtti. Kırgız vatandaşların ilçeye gelmesiyle Bozok Kırgız Otağı kurduklarını aktaran Karadavut, "Kırgız vatandaşlarımız için 40 civarında yılkı atı getirdik. Çok sayıda vatandaş, otağ ve atları görmek için ilçemize geliyor. Dericilik üzerine çok iyi sanatları var, bunu burada geliştirerek Türkiye'de tanıtımını ve satışını sağlamak üzere belediye olarak yardımcı oluyoruz. Ayrıcı geleneksel yemekleri var. Kendi Kırgız yemeklerini tanıtıyoruz tattırıyoruz. Bu sayede hem onlara yeni bir yaşam alanı oluşturmak hem de bölgemiz turizm anlamında katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.