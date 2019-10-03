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Kayseri’den geldiler

YOZGATLI güreşçi Rıza Kayaalp’i karşılama töreninde görev alan mehter takımının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı olduğu öğrenildi.

Kayseri’den geldiler

YOZGATLI güreşçi Rıza Kayaalp’i karşılama töreninde görev alan mehter takımının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı olduğu öğrenildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Kayseri’den geldiler

Yozgatlı pehlivanı coşkulu mehter marşlarıyla  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı karşıladı. Yozgat’ta daha önce Vali Necati Şentürk döneminde Yozgat Valiliği bünyesinde kurulan mehter takımı bir süre sonra dağılmıştı. Yozgat Belediyesi bünyesinde 2015 yılında kurulan mehter takımı da geçtiğimiz yıl lağvedildi. Belediye bünyesinde mehter takımıyla birlikte Sürmeli Topluluğu, Kent Orkestrası ve Nida Tüfekçi THM Korosu da lağvedilmişti. Yozgat’ın gururu Rıza Kayaalp’i coşkuyla karşılayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının ise 1996 yılından bu yana faaliyette olduğu öğrenildi.

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Kayseri’den GeldilerKayseri Büyükşehir BelediyesiMehter Takımı
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