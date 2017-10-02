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-Karakaya mest etti

YOZGAT Büyük Sinema Kültür Merkezinde konser veren Necip Karakaya, söylediği halk müziği, ilahi ve okuduğu şiirlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

-Karakaya mest etti

YOZGAT Büyük Sinema Kültür Merkezinde konser veren Necip Karakaya, söylediği halk müziği, ilahi ve okuduğu şiirlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 07:00
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-Karakaya mest etti

Yozgat’ta musiki müziğini sevdireceklerini belirten Vali Yurtnaç, “Belediye başkanımızla beraber musikiyi bu şehre nakşedeceğiz. Bunu yaparak kültürel mirasımıza da sahip çıkmış olacağız. Bu tür çalışmalarımız bundan sonrada tüm hızıyla devam edecek. İnanıyorum ki bunu Yozgat’ta hep birlikte başlatacağız” diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, ‘’Sesini, davasını, kendisini ifadesiyle Necip Karakaya kardeşim gerçekten değerli bir sanatçıdır. Buralara gelebilmek için çok didindi, çok uğraştı. Türkiye gündemine de gelerek daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Payitaht Abdülhamit dizisinde de kendisinin bundan sonra bir rolü olacak. Orada ki rolünde de kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kemal Yurtnaç ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Necip Karakaya’ya verdiği konserden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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